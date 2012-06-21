Шведська компанія Volvo влаштувала публічний дебют седана S60 нового покоління на церемонії відкриття першого в США заводу марки з виробництва легкових автомобілів в місті Чарлстон штату Південна Кароліна.
Першим продуктом заводу стане S60 нового покоління, а в 2021 році тут стане на конвеєр і майбутній кросовер Volvo XC90. Як і очікувалося, спереду новинка копіює недавно показаний універсал V60, а ззаду седан схожий на старшого брата S90, відрізняючись від нього лише відсутністю третього віконця за задніми дверима, який переїхав з бампера на кришку багажника номерному знаку і місцем розташування великого напису Volvo на кормі.
І «шестідесятки» вийшла, мабуть, найкрасивіша «Вольво»! Лаконічний скандинавський дизайн прекрасно поєднується з яскраво вираженими «стегнами» колісних арок і динамічними підштампуваннями на кузові. Габарити S60 поки не повідомляються, але у спорідненого універсала довжина становить 4761 міліметра, а колісна база – 2872 мм. Треба думати, розміри седана якщо і будуть відрізнятися від V60, то зовсім трохи.
Як і очікувалося, в переліку двигунів дійсно немає дизелів! S60 вийде на ринок з бензиновими версіями Т5 і Т6 на передньому приводі, а також з повноприводними гібридами T6 Twin Engine AWD потужністю 340 кінських сил і 400-силовим двигуном T8 Twin Engine AWD.