Термомодернізація будівель органів державної влади — з-поміж важливих напрямів реформи енергоефективності в Україні. Це не лише імплементація в українське законодавство директиви ЄС «Про енергоефективність», а й скорочення споживання енергоресурсів. На цьому віцепрем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко наголосив під час презентації пілотного проєкту з проведення показової комплексної реновації будівлі Мінрегіону, що впроваджують за підтримки GIZ Ukraine.
«Це питання не лише будівлі одного міністерства, це питання великої кількості будівель органів державної влади, які не енергоефективні й на обслуговуванні яких витрачаємо величезну кількість енергоносіїв і коштів платників податків. Саме цей пілотний проєкт дасть змогу зрозуміти, як провести такі заходи в усіх будівлях ЦОВВ. А головне — покаже, що не лише власники будівель, мешканці, приватний сектор мають економити. Держава мусить почати з себе. Завдяки реновації міністерство може зекономити споживання електроенергії на 37 тисяч гривень, теплової енергії — на 273 тисячі за рік», — цитує віцепрем’єра його служба.
В Україні приблизно 77 тисяч установ, які фінансують з бюджетів усіх рівнів. Середнє енергоспоживання державного закладу становить 210—300 кВт•год/м2 — в рази більше, ніж у розвинених європейських країнах. Наприклад, 120—160 кВт•год/м2 у Польщі, 50—100 кВт•год/м2 у Німеччині, 30—60 кВт•год/м2 у Швеції. Геннадій Зубко повідомив, що реновація будівлі Мінрегіону відбувається у два етапи: енергоаудит, впровадження енергомоніторингу, реконструкція систем електропостачання з використанням альтернативних джерел енергії; реконструкція систем вентиляції, опалення та освітлення, утеплення покрівлі.
До слова, стаття 5 «Зразкова роль будівель державних органів» Директиви 2012/27/ ЄС «Про енергоефективність» встановлює вимогу, що 3% (для України 1%) загальної площі будинків, що належать і використовують ЦОВВ, мають щороку вживати заходів для досягнення принаймні мінімальних вимог щодо енергоефективності. Для виконання цих завдань у вересні 2018-го Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) започаткувало проєкт «Розробка інформаційної платформи з енергоефективності в Україні та проведення демонстраційних енергоефективних заходів на будівлі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства».
Наталя ПИСАНА
для «Урядового кур’єра»