Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Вже до кінця цього року Полтава придбає для комунальних потреб міста 900 нових євроконтейнерів (по 300 для роздільного збору відповідно пластику, паперу та скла) ємністю 1 100 літрів кожен на загальну суму 13,5 мільйона гривень. Наразі триває тендерна процедура. Це дасть змогу забезпечити сучасними контейнерами для сміття спальні райони, у яких проживає найбільша кількість населення: Сади, Алмазний, Огнівку та Леваду. А також «переоснастити» новішими, з центральної частини міста, приміські селища, такі як Дублянщина та Лісок, де досі користуються контейнерами старого зразка.
Забезпечення Полтави сучасними ємностями для збору сміття здійснюється у межах міської Програми розвитку ЖКГ. Згідно з нею планується також закупити 70 контейнерів для великогабаритного сміття (62000 грн/шт.). Ще якусь кількість контейнерів комунальники переробили під роздільний збір відходів власними силами.