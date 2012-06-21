Пандемія COVID-19 — найбільший виклик, з яким світова спільнота стикалася з 1940-х років. Тоді після двох руйнівних світових воєн політичні лідери об’єдналися для створення багатосторонньої системи. Цілі були зрозумілими: об’єднати країни, розвіяти спокуси ізоляціонізму та націоналізму й розв’язати проблеми, які можна врегулювати лише спільними зусиллями в дусі солідарності та співпраці, а саме: миру, процвітання, здоров’я та безпеки.

Нині сподіваємося, що спільною боротьбою з пандемією COVID-19 зможемо побудувати міцнішу міжнародну архітектуру охорони здоров’я, яка захистить майбутні покоління. Будуть інші пандемії та інші серйозні надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров’я. Жоден уряд чи багатостороннє агентство не можуть упоратися з цією загрозою поодинці. Питання не в тому, чи це буде, а в тому, коли. Разом ми повинні бути більш підготовленими, щоб прогнозувати, запобігати, виявляти, оцінювати та ефективно реагувати на пандемії, забезпечуючи високий рівень координації. Пандемія COVID-19 стала різким і болючим нагадуванням, що ніхто не перебуває в безпеці, доки не будуть у безпеці всі.

Тому ми прагнемо забезпечити загальний і рівноправний доступ до безпечних, ефективних і недорогих вакцин, ліків і засобів діагностики для боротьби з цією та майбутніми пандеміями. Імунізація — глобальне суспільне благо, і нам потрібно буде якомога швидше розробляти, виготовляти та впроваджувати вакцини.

Саме для цього засновано міжнародну програму Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A) для сприяння рівному доступу до тестів, лікування й вакцин та підтримки систем охорони здоров’я в усьому світі. ACT-A уже досягла результатів у багатьох аспектах, але рівного доступу досягнути поки що не вдалося. Ми можемо зробити більше для забезпечення глобального доступу.

Тому вважаємо, що країни повинні разом працювати над новим міжнародним договором про готовність до пандемії та реагування на неї. Таке відновлене колективне зобов’язання стане важливою віхою у посиленні готовності до пандемії на найвищому політичному рівні. Договір буде засновано на Статуті Всесвітньої організації охорони здоров’я та із залученням ключових організацій у цій галузі, підтримуватиме принцип «здоров’я для всіх». Наявні інструменти світової охорони здоров’я, особливо Міжнародні медико-санітарні правила, стануть основою такого договору, забезпечуючи міцне й перевірене підґрунтя, яке ми зможемо розбудовувати та вдосконалювати.

Основна мета цього договору полягатиме в заохоченні загальнодержавного підходу та участі всього суспільства, зміцненні національних, регіональних і глобальних спроможностей та стійкості до майбутніх пандемій. До цього належать значне розширення міжнародної співпраці для поліпшення, наприклад, систем сповіщення, обміну даними, досліджень та місцевого, регіонального й глобального виробництва та розповсюдження медичних засобів протидії та заходів із забезпечення громадського здоров’я, таких як вакцини, ліки, засоби діагностики та індивідуального захисту. У це входить визнання підходу «Єдине здоров’я», який пов’язує здоров’я людей і тварин з нашою планетою. Такий договір має сприяти більшій взаємній підзвітності та спільній відповідальності, прозорості та співпраці в межах міжнародної системи з її правилами та нормами.

Для досягнення цієї мети ми працюватимемо із главами держав і урядів у всьому світі та з усіма зацікавленими сторонами, зокрема суспільством та приватним сектором. Ми впевнені, що наш обов’язок як керівників держав та міжнародних організацій — забезпечення засвоєння світом уроків пандемії COVID-19.

У той час, коли COVID-19 використав наші слабкі місця та розбіжності в поглядах, ми повинні скористатися цією можливістю та об’єднатися як глобальна спільнота для мирної співпраці, що виходить за межі цієї кризи. Формування нашого потенціалу і необхідних систем потребуватиме часу й стабільних політичних, фінансових і соціальних зобов’язань протягом багатьох років.

Наша солідарність у забезпеченні кращої підготовки світу стане нашим спадком, який захищатиме дітей та онуків і мінімізує вплив майбутніх пандемій на економіку та суспільства.

Готовність до пандемії потребує глобального лідерства у створенні глобальної системи охорони здоров’я, придатної для цього тисячоліття. Щоб зробити це зобов’язання реальністю, ми повинні керуватися принципами солідарності, справедливості, прозорості, інклюзивності й рівноправності.

Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Луїс Сантуш да Кошта;

Президент Румунії Клаус Йоганніс;

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон;

Президент Руанди Поль Кагаме;

Президент Кенії Ухуру Кеніятта;

Президент Європейської ради Шарль Мішель;

Президент Республіки Корея Мун Чже Ін;

Президент Чилі Себастьян Піньєра;

Президент Коста-Рики Карлос Альварадо Кесада;

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама;

Президент Південної Африки Сиріл Рамафоса;

Президент Тунісу Каїс Саїд;

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес;

Президент Сербії Александр Вучич;

Президент Індонезії Джоко Відодо;

Президент України Володимир Зеленський;

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я д-р Тедрос Адханом Гебреєсус