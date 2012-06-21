Автомобільний дизайнер з американського штату Мічиган виставив на продаж автомобіль, який виглядає як величезне дзеркало заднього виду. Оголошення про продаж з'явилося на сайті Garage Kept Motors.

Машину створили на базі Ford Festiva 1993 року випуску, вона схожа на трапецію. Її зібрали в 2016 році, а через три роки диво-авто потрапило в музей Петерсена в Лос-Анджелесі – це один з найбільших автомобільних музеїв у світі. Відвідувачі часто сумнівалися в тому, що машина може їздити, але вона без проблем пересувається, і навіть більше того – може їздити по дорогах загального користування, просто водій повинен бути в шоломі та окулярах.

Дизайнер, який придумав цей автомобіль, каже, що хотів кинути виклик традиційному уявленню про машини. Тому він створив мінімалістичний кузов без дверей – залізти в авто можна за допомогою висувних сходів-підніжок.

Замість фар спереду у автомобіля є три LED-панелі, які можна вмикати вночі, і ще одна знаходиться позаду. Спереду у машини велике дзеркало, в якому проїжджаючі повз автомобілісти можуть себе побачити.

У машині немає ні радіо, ні клімат-контролю, ні мультимедіа-екрану, а їзда в ній не з простих через погані аеродинамічних характеристик. Власник хоче за свій концепт-кар 49,9 тисячі доларів – це близько 1,3 мільйона гривень.

Всередині в автомобіля – «рідний» 1,3-літровий двигун від Ford, який працює в парі з 5-ступінчастою механічною коробкою передач.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»