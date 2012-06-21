Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовийкур’єр»
Колектив Андріяшівського хлібозаводу Роменського району розпочав виготовляти кондитерські вироби під брендом «Ласощі Сумщини». Про це поінформувала пресслужба СООР Україна, посилаючись на голову Роменської райспоживспілки Юрія Тесленка.
Андріяшівський хлібозавод— один із найстаріших у слобожанському краю серед підприємств харчової та переробної промисловості, які спеціалізуються на випуску хлібобулочних та кондитерських виробів. Сьогоднішня його продуктивність становить 20 тонн хлібобулочної та 5 — кондитерської продукції на місяць.
Андріяшівські смаколики продаються у спеціальних дизайнерських упаковках з означеним логотипом, розробленим групою фахівців Сумської облспоживспілки. Їх можна придбати в магазинах не лише споживчої кооперації, а й інших торговельних марок та мереж.
На «кондитерці» колектив не збирається зупинятися. У планах — виготовлення і реалізація низки напівфабрикатів, з-поміж яких голубці, чебуреки, вареники, пельмені тощо. Для цього тут уже закупили і встановили необхідне обладнання.