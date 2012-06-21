Члени Конгресу США узгодили проєкт американського оборонного бюджету, який містить нові обмеження проти газопроводу «Північний потік-2». Про це стало відомо сьогодні, 4 грудня.

У проєкті бюджету передбачені санкції проти компаній, які сприяють продажу, оренді, використанню трубоукладальних суден для будівництва газопроводів, а також надають страхування і різні технічні послугию. Заходи тиску на «Північний потік - 2» фігурують як в проекті сенаторів, так і в ініціативі членів палати представників.

Крім того, документ передбачає «п'ять або більше санкцій» проти турецьких чиновників, які беруть участь у купівлі Туреччиною російських ракетних комплексів С-400. Поставки ЗРК були запущені влітку 2019 року. Вашингтон попередив турецьку сторону про наслідки, але вони не пішли на поступки.

Законодавці також домовилися про надання військової допомоги Україні в розмірі 250 мільйонів доларві в 2021 фінансовому році. У той же час сенатори наполягають на тому, щоб 75 мільйонів використали на придбання летальної зброю.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»