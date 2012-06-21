Між Палатою представників та Сенатом було досягнуто домовленості про продовження санкцій щодо «Північного потоку 2» у Законі про видатки на оборону (NDAA) до 2021 фінансового року. Його положення передбачають, що санкції будуть застосовуватися і до страховиків.

Палата представників та Сенат домовилися продовжити санкції щодо «Північного потоку 2». Законопроєкт про витрати, як очікується, буде прийнятий найближчими тижнями. Для того, щоб він набув чинності, підпис президента все ще необхідний – інформує портал Bloomberg.

Згідно з проєктом санкцій, розглянутим Конгресом, вони можуть бути застосовані до європейських компаній не тільки безпосередньо залучених до будівництва трубопроводу – як це було досі – але і, наприклад, до компаній, які використовують кораблі для будівництва підводного газопроводу, портів, що їх обслуговують, та компаній, які видають сертифікати, що дають змогу розпочати експлуатацію газопроводу. На думку аналітиків Bloomberg, це суттєво ускладнить можливість завершення цього проєкту.

ДОВІДКА «УК»

Наприкінці 2019 року влада США узаконила введення санкцій проти компаній, що беруть участь у будівництві «Північного потоку 2». В результаті швейцарська компанія Allseas вийшла з проЄкту зі своїми двома суднами для прокладання труб на морському дні, і проєкт був призупинений.

Газопровід «Північний потік-2» готовий на 94%, але з грудня минулого року на ньому не проводились роботи. Із загальної кількості 2460 км труб потрібно прокласти 150 км, у тому числі 120 км данською та 30 км німецькою територіями.

Зараз це завдання мають виконувати два російські кораблі, але, на думку експертів, вони не мають відповідного обладнання, тому завершення решти «Північного потоку 2» потребує модернізації.



Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»