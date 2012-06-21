Коронавірусна криза, за словами генерального директора Харківського машинобудівного заводу «Корум Світло шахтаря» Олександра Ковальчука, стимулював працівників підприємства до пошуку нових конструкторських рішень та розвитку виробництва. Підсумком цілеспрямованості та наполегливості в непростих карантинних умовах стало виготовлення механізованого комплексу для шахт.

Як повідомляє наш власний кореспондент у Харкові, застосування новітнього обладнання завдяки повному циклу добування та транспортування вугілля з лави забезпечує високу продуктивність і виконання планових показників видобутку. А видобуток цього палива — це гарантія стабільності енергетичної системи України.

Як розповів Олександр Ковальчук, у виробництві комплексу застосовують спеціальні високолеговані сталі, а начинка устаткування складається з комплектуючих європейських виробників.

Гендиректор підприємства повідомив, що і нині, попри кризу, спричинену пандемією, завод успішно функціонує, а продукція «Світло шахтаря» затребувана не лише на внутрішньому, а й на міжнародному ринках. Завдяки її високій якості, надійності та конкурентоспроможності підприємство отримує нові замовлення, які дають змогу сповна завантажити усіх працівників заводу.