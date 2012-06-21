В Українському фонді культури імені Бориса Олійника відбувся Всеукраїнський конкурс юних талантів. Він має на меті підтримати фахове становлення талановитої молоді 6—20 років у різних номінаціях і жанрах: літературі, вокалі, образотворчому мистецтві, народній творчості. За 30 років програма відкрила широку дорогу у світ національного мистецтва тисячам юних талантів, які представляють Україну на багатьох міжнародних конкурсах і творчих форумах. Серед колишніх лауреатів — чимало заслужених і народних артистів, солістів оперних театрів і провідних музичних колективів.
Цьогорічна імпреза за участю юних майже з усіх областей України засвідчила, що наше мистецьке джерело ніколи не вичерпається і не замулиться. Вокалісти, піаністи, скрипалі, бандуристи, баяністи й акордеоністи віртуозно виконували найскладніші твори вітчизняних і закордонних композиторів. Палкими оплесками вітали виконавицю народних пісень Вікторію Горбатюк (дитяча школа мистецтв, м. Славута, Хмельницька область), Миколу Мірошниченка (фортепіано, музичне училище, м. Харків), бандуриста Івана Корницького (студент ІІІ курсу Чернівецького коледжу мистецтв), баяніста Олександра Довгаля (дитяча музична школа №13, м. Київ), Мирослава Василюка (ксилофон, музичне училище ім. В. Косенка, м. Житомир), акордеоніста Микиту Колесникова (музичне училище ім. М. Лисенка, м. Полтава). Усі вони стали лауреатами конкурсу.
Багато оригінальних робіт декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва, виставлених в актовому залі УФК, тішили око, захоплювали по-дитячому свіжим, неупередженим світосприйняттям. Членам журі нелегко було обрати найталановитіших. «Пасхальний триптих» учениці Кам’янець-Подільської дитячої школи мистецтв Ангеліни Няньчур (гаптування й аплікація соломкою) зачаровує погляд неймовірною досконалістю виконання, грою фарб і національним орнаментом.
Серед багатьох творів конкурсної експозиції на особливу увагу заслуговує полотно «Івана Купайла» 13-річної Вероніки Петренко, учениці Коростенської міської школи мистецтв. Прадавню традицію — пускання на воду віночків дівочої долі юна майстриня передала з чарівним казковим ліризмом.
Підбиваючи підсумки ювілейного конкурсу «Нові імена», заступник голови УФК заслужений діяч мистецтв України та Польщі Микола Шелест висловив щиру подяку на адресу керівників дитячих мистецьких і музичних закладів міста Києва, Житомирської, Полтавської, Львівської, Сумської, Чернівецької, Хмельницької та Харківської областей за організацію участі у творчому змаганні. Саме конкурсанти з цих областей вибороли найбільше нагород у різних номінаціях конкурсу.
Павло ЛАРІОНОВ,
заслужений працівник культури України,
для «Урядового кур’єра»