Проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби» вчора прийнято за основу. Документ спрямовано на відновлення конкурсів на посади державної служби, повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

Тож конкурси на посади, що обіймають особи, з якими до набрання чинності цим законом укладено контракти про проходження держслужби на період карантину, встановленого урядом, оголошують: категорії «А» — протягом чотирьох місяців з дня набрання чинності цим законом; категорій «Б» та «В» — протягом дев’яти місяців з дня набрання чинності.

Контракти про проходження держслужби на період карантину, укладені до набрання чинності цим законом, діють до призначення на посаду держслужби особи за підсумками конкурсу, але не більше: для посад категорії «А» — п’яти місяців з дня набрання чинності цим законом; категорій «Б» та «В» — протягом року від набрання чинності цим законом.