Конституційний суд (КС) України визнав конституційним указ президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових парламентських виборів.
Про це повідомляє низка українських ЗМІ з посиланням на власні джерела, зокрема про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.
"Конституційний суд на закритому засіданні Великої палати в четвер визнав конституційним указ про розпуск парламенту та призначення позачергових виборів", - сказав співрозмовник агентства, зазначивши, що, отже, вибори відбудуться 21 липня, згідно з указом президента.
Як повідомлялося, 11 червня Конституційний суд України перейшов до розгляду в закритому режимі слухання щодо конституційності указу президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.
Президент Зеленський підписав указ "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України і призначення позачергових виборів", згідно з яким день голосування на позачергових виборах депутатів призначено на 21 липня.
Конституційне подання 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) цього указу президента надійшло до КС 24 травня.
Нардепи вважають, що указ не відповідає такому елементу верховенства права, як юридична визначеність, оскільки не містить належного обґрунтування наявності підстав для дострокового припинення повноважень парламенту.
Автори клопотання зазначають, що, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 90 Конституції України, президент не встановлює відсутності або наявності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді, а лише видає указ у разі наявності юридичного факту - відсутності коаліції депутатських фракцій у парламенті протягом одного місяця від дня припинення її діяльності.
На думку народних депутатів, указ суперечить низці норм Конституції України.