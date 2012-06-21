Контейнеровоз Ever Given, який заблокував рух у Суецькому каналі, вдалося зняти з мілини. Про це стало відомо сьогодні, 29 березня.

Як скоро відкриється рух для кораблів, поки неясно, повідомляє Bloomberg. За даними агентства, блокування каналу обійшлася світовій економіці майже у 10 мільярдів доларів на день.

Нагадаємо, що після кількох невдалих спроб зрушити з місця контейнеровоз, який перегородив Суецький канал, президент Єгипту доручив почати його розвантаження. Про це повідомив телеканал «Аль Арабія» з посиланням на адміністрацію каналу. Ця процедура мала полегшити судно та посприяти у його буксируванні.

Запланована в ніч з суботи на неділю спроба зняти судно з мілини не увінчалася успіхом – корму Ever Given вдалося зрушити на незначну відстань.

Як повідомив глава адміністрації Суецького каналу, президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі наказав розробити план розвантаження корабля. Він також розповів, що роботи з поглиблення дна і очищення бортів судна тривають, і, можливо, якщо буде сильний приплив і зниження вітру, його вдасться зняти з мілини без розвантаження більш ніж 18 тисяч контейнерів, які перебувають нині на борту.

У керівництві каналу відзначають, що розслідування інциденту триває. За попередніми даними, до посадки судна на мілину міг призвести сильний вітер. Однак комісія, яка веде слідство не виключає й інші причини – людський фактор або технічні несправності судна.

Контейнеровоз довжиною 400 метрів і вантажопідйомністю близько 224 тисяч тонн сів на мілину 23 березня, коли прямував до Нідерландів з Китаю. В результаті судно перегородило канал, ширина якого становить всього 250 метрів, і заблокувало рух для інших кораблів. Цей шлях судна використовують для пересування між Європою і Азією, що дозволяє не огинати Африканський континент.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

