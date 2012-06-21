Цими днями Сумигаз разом із ще 18 компаніями групи РГК першими в Україні перейшли на добове балансування газової системи на основі нової інформаційної платформи, яку розробили фахівці компанії. Як повідомляє прес-служба ПАТ «Сумигаз», це означає, що відтепер газовики щодоби встановлюватимуть і ліквідовуватимуть різницю між обсягами газу, який входить і виходить через систему. Балансування матиме адресний характер з урахуванням використання всіх постачальників і користувачів природного палива.
Так нововведення сприятиме прозорості національного газового ринку і платіжної дисципліни його учасників, дасть змогу оперативно змінювати контрагентів та інтегруватися з ринками країн Євросоюзу. За словами технічного директора РГК Артема Компана, якщо раніше балансування відбувалося за підсумками місяця і тривало по кілька діб, то відтепер обсяги операцій купівлі-продажу можна коригувати наступного дня. Завдяки новій інформаційній платформі вдається збирати й аналізувати оперативні дані про розподіл блакитного палива серед 8 мільйонів побутових і майже 100 тисяч комерційних споживачів, яких обслуговують фахівці групи, або з майже півтори тисячі точок входу і десятків тисяч маршрутів постачання газу.