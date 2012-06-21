Корабель Crew Dragon Ілона Маска, що перебуває на Міжнародній космічній станції (МКС), в неділю, 7 лютого, поб'є рекорд з тривалості польоту пілотованого американського космічного корабля, що тримався майже півстоліття, повідомило NASA.

Нині рекорд США належить кораблю Apollo з екіпажем, що складався з Джеральда Карра, Едварда Гібсона та Уїлльяма Поуга, який в 1973-1974 роках пробув на орбітальній станції Skylab 84 дні.

На сайті NASA наголошується, що цей рекорд буде побитий у неділю. Для порівняння, світовий рекорд тривалості польоту пілотованого космічного корабля належить російському «Союзу ТМА-9», який в 2006-2007 роках разом з росіянином Михайлом Тюріним і американцем Майклом Лопесом-Алегріа провів на МКС 215 діб.

Нагадаємо, що в листопаді Crew Dragon доставив на МКС астронавтів NASA Майкла Хопкінса, Віктора Гловера і Шеннон Уокер, а також японця Соїті Ногуті. Їх повернення на Землю очікується в кінці квітня — початку травня, тривалість польоту Crew Dragon складе 160-170 днів.

Зараз на МКС також працюють російські космонавти Сергій Рижиков і Сергій Кудь-Сверчков, і американський астронавт Кетлін Рубінс, які були доставлені на станцію «Союзом МС-17». Повернутися на Землю вони повинні 17 квітня.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»