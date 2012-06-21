Чорне море давно привертає археологів з усього світу, так як на його дні заховано безліч незвіданих таємниць і поховань. Найчастіше дослідники знаходять на глибині моря древні кораблі, які відмінно збереглися, незважаючи на час. Чергову таку знахідку зробили фахівці команди Black Sea Mystery.

Для того, щоб зануритися на глибину 150 метрів, вчені використовували спеціальний пристрій з камерою. Ця глибина називається «мертвою зоною», так як кисень там повністю відсутній, тому судна добре зберігаються. У ході дослідження морського дна було виявлено дерев'яні балюстради навколо квартердеку – палуби в кормовій частині корабля. Також фахівці знайшли мотузки для роботи з вітрилами та інші цікаві артефакти.

Археологи кажуть, що візерунки на деяких частинах корабля є ісламськими, а це означає, що корабель виходив у море за часів Османської імперії майже 300 років тому. Примітно, що команда, яка зробила цю знахідку, не шукала уламки кораблів. Ця група вчених досліджувала зміни рівня моря приблизно в кінці останнього льодовикового періоду, близько 12000 років тому. Експерти підкреслили, що в іншому морі корабель зберігся б не так добре.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»