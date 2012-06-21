Ліванські дайвери, які досліджували бухту, в якій розташовано стародавнє фінікійське місто Тир, виявили затонулі кораблі. Їх вік може перевищувати дві тисячі років.
Всього було знайдено 11 трієр на глибині 35 метрів. За попередніми даними, їх використовували в спорудженні дамби. Кораблі могли бути знищені величезними хвилями.
Це сталося в період облоги Тіра, яку вів у 332 році до н.е. Олександр Македонський (356-323 роки до н.е.), – розповів телеканалу Al-Hadath директор школи дайверів «Сайдун» і глава суспільства аквалангістів-професіоналів Мухаммед Саруджі.
Він додав, що збирається організувати підводну експедицію, щоб підняти з дна хоча б один корабель.
Департамент старожитностей і музеїв Південного Лівану, насторожено коментує знахідку дайверів і вимагає «твердих доказів» від наукової спільноти. Керівник установи Алі Беддаві піддав критиці версію про те, що знайдені кораблі пов'язані з облогою Тіра.
Це могли бути фінікійські кораблі, які стосуються якоїсь іншої епохи. Так, 10 років тому в 5 км від Тиру було знайдено торгове судно фінікійців, де були виробами з каменю та мармуру, – додав історик.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»