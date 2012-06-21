Якщо користувач месенджера WhatsApp не прийме до 15 травня нові правила сервісу, тоді він зможе користуватися тільки обмеженим набором функцій. Про це повідомляється на сайті сервісу.

«Щоб у вас було достатньо часу для ознайомлення зі змінами в зручному для вас темпі, ми продовжили термін їх прийняття до 15 травня», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що користувачі, які не прийняли оновлені правила, віддалятися не будуть. Тим не менш, вони не зможуть відправляти і отримувати повідомлення, але збережеться можливість дзвінків і отримання повідомлень.

Раніше експерти компанії Сensus IT Security Works повідомили, що власники смартфонів з операційною системою Android, які використовують месенджер WhatsApp версії до 2.21.4.18, піддаються загрозі віддаленого злому.

За словами фахівців, цей недолік в обміні конфіденційних даних між користувачами в версіях до 2.21.4.18 WhatsApp для Android допомагає зловмисникам отримати віддалений доступ до листування користувача, втрутитися в діалог двох людей з метою обману або ж почати стеження за людиною.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»