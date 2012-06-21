Королева Єлизавета II відзначила 95-річчя у колі рідних у Віндзорському замку без гучних святкувань, оскільки лише кілька днів тому поховала чоловіка принца Філіпа, з яким прожила у шлюбі 73 роки.

Королева зазвичай відзначала свій день народження доволі скромно. Але з цієї нагоди у Гайд-парку, Віндзорському великому парку та біля Тауера завжди відбувались урочисті салюти. Проходила велика військова процесія, яку королева з родиною вітала з балкона Букінгемського палацу. Та цьогоріч і торік усі публічні заходи було скасовано через пандемію.

У заяві, опублікованій з нагоди дня народження, Єлизавета II подякувала громадськості за сердечні побажання. «Хоч ми як родина переживаємо час смутку, мені було приємно і втішно бачити й чути всі добрі слова про мого чоловіка», — сказала королева.

У Twitter королівської родини було опубліковано фотографію Єлизавети з підписом: «Її величність народилася 21 квітня 1926 року за адресою: вулиця Брутон, 17, у Лондоні. Перша дитина герцога і герцогині Йоркських».