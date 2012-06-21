За 18 років існування конкурсу романів, п’єс, кіносценаріїв і пісенної лірики видано понад 800 книжок накладом понад 10 мільйонів примірників. За відзначеними сценаріями знято 32 стрічки. Цьогоріч у привітанні з подіуму натхненник і організатор конкурсу «Коронація слова» Юрій Логуш закликав письменників і читачів ставити високу мету і побажав усім знайти такі книжки, які супроводжуватимуть до старості.
Першою розпитую про літературні враження актрису Людмилу Єфименко, яка відвідала церемонію разом із сином Пилипом Іллєнком (він каже, що через роботу в Держкіно читає самі сценарії). З літературних вражень пані Людмила відзначила дебют Любка Дереша, «Ворошиловград» Сергія Жадана і «Чорного Ворона» Василя Шкляра. Вона в захваті від мови «12 обручів» Юрія Андруховича, яку читала вголос, щоб відчути її смак, і згадує, що з Юрієм Іллєнком хотіли екранізувати «Солодку Дарусю» Марії Матіос ще в 2005 році, але не знайшлося коштів. Вручаючи приз за сценарій, Людмила Єфименко-Іллєнко нагадала слова чоловіка, який закликав авторів не контролювати свої твори понад міру, «щоб не стати в’язнем пенітенціарної естетики».
Наталя Сумська, яка нагороджувала за найкращу п’єсу, в міні-інтерв’ю для наших читачів зазначила, що почала утримуватися від драматургії західних авторів на сцені театру імені Івана Франка, бо не хоче психологічно заглиблюватися у важкі проблеми у п’єсах. Вона прагне розрадити глядача і воліє залучати молодь до традицій вітчизняного театру, жалкує, що викладати її не запрошують.
На подіумі часто згадували бранця Кремля Олега Сенцова в його смертельній боротьбі із системою великодержавності. Незаплановане втручання нагальних проблем в урочистість події проявило громадянську позицію учасників заходу та їхню заангажованість сьогоденням, хоч багато конкурсних творів стосувалися історії в усьому жанровому розмаїтті.
На «Коронації слова-2018» було відзначено нових «золотих письменників», наклади творів яких перевищили в цьому році 100 тисяч примірників: Михайла Шевченка, Леоніда Горлача, Олександра Мороза і Василя Фольварочного.
Уперше відзначено романи, що стосуються правосуддя, і найкращі рецензії «коронованих» творів, дипломи отримали деякі «інклюзивні оповідання», твори про столицю й місто Дніпро. Мусульманський культурний центр відзначив «Вони повертаються». Автор — Гарфанг. А часопис із Чикаго «Час і події» назвав свого дипломанта за героїзацію персонажів «із сильною психологією, які долають травми, але ці твори легко читати». Спеціальну відзнаку за найглибше та ґрунтовне дослідження історії свого роду від «Всесвітнього дня вишиванки» отримали «Тіні» Марічки Крижанівської. Дипломантами стали автори із Греції, Словаччини, Швейцарії, Польщі та Литви.
Половина відзначених творів різних жанрів і обсягів була з Києва.
У номінації «Пісенна лірика» нагороджено «Червоних коней» Ігоря Шохи. Серед «Анімації» найкращий «Король Данило. Русь проти Орди» Андрія Ніцоя. Нагороджено п’єсу «Собача будка» Марини Смілянець і кіносценарій «Неповернення» Сергія Баженова. Усі відзначені лауреати з Києва. Головний приз і 20 тисяч гривень отримав роман «Відступник» Володимира Ворони з Чернігівщини.
Георгій-Григорій ПИЛИПЕНКО
для «Урядового кур’єра»