Частинки, що містять коронавірус, які потрапляють на поверхню, залишаються заразними протягом декількох днів, перетворюючись після випаровування води з краплі у мікроскопічну плівку, схожу на млинець. Про це свідчать дослідження індійських учених.

У результаті цього перетворення більш 99,9% рідини в краплі зникає протягом декількох хвилин, але вірус виживає в захисній плівці з решти рідини. Крихітні частинки утримують плівку завтовшки всього у декілька нанометрів, чіпляючись за поверхню і сповільнюючи процес випаровування. Плівка повністю випаровується за різну кількість часу, в залежності від матеріалу, на який вона потрапила. Так, на нержавіючої сталі і міді, вірус зберігається 24 і 16 годин відповідно. Але на поліпропілені він може прожити більше 150 годин (понад 6 діб), на склі – більше 80 годин (понад 6 діб).

Ці цифри засновані на експериментах, проведених у лабораторних умовах, зазначає The Daily Mail. Їх провели Раджніш Бхардвадж і Аміт Агравал, професори університету Бомбея, які спеціалізуються на використанні комп'ютерного моделювання та фізики, щоб зрозуміти, як краплі коронавірусу можуть поширювати хворобу.

Раніше вони виявили, що носіння маски на обличчі до 23 разів зменшує розмір інфекційних частинок коронавірусу під час кашлю. Дані цього дослідження, опубліковані у виданні Physics of Fluids, показали, що користувачі смартфонів повинні регулярно чистити свої екрани для захисту від COVID-19. Крім екранів телефонів, бавовна і дерево –- це матеріали, які особливо вразливі для коронавируса, і їх також слід регулярно і ретельно очищати. За словами вчених, ці матеріали мають високий ризик, тому що заразні краплі, що містять коронавірус, не випаровується швидко з цих поверхонь.

ДОВІДКА «УК»

Скільки живе коронавірус на смартфонах і купюрах

Австралійські вчені з’ясували, як довго коронавірус SARS-COV-2 залишається життєдіяльним, а отже і заразним, на різних поверхнях:

При 20º градусах Цельсія: коронавірус SARS-COV-2 залишається життєдіяльним на склі, нержавіючій сталі, вінілі і полімерних банкнотах до 28 днів.

На бавовняній тканині вірус залишається неушкодженим до 5,5 днів до того, як втратив життєздатність на 90%.

На паперових банкнотах коронавірус SARS-COV-2 живе 9 днів.

При 30º градусах Цельсія: коронавірус SARS-COV-2 прожив 7 днів на металевих поверхнях, 3 дні на виробах з бавовни і вінілу та 5 днів на паперових банкнотах.

При 40º градусах Цельсія: вірус втрачає 99% життєдіяльності на всіх поверхнях менше, ніж за добу.

Вчені підкреслюють, що важливою є інформація щодо життєдіяльності вірусу на склі і вінілі, так як ці поверхні масово використовуються у смартфонах.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»