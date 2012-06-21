Коронавірус нового типу передався людині від кажанів через іншу тварину. Саме цей варіант виникнення пандемії Всесвітня організація охорони здоров'я вважає найбільш вірогідною.

Як передає агентство Associated Press, яке отримало доступ до проєкту спільної доповіді ВООЗ і китайських експертів про походження COVID-19, витік вірусу з будь-якої лабораторії «вкрай малоймовірний». Крім основної версії також розглядається можливість зараження людини безпосередньо від кажанів або через заморожені продукти харчування. Однак такий розвиток подій, на думку вчених, є малоймовірним.

Справа в тому, що «еволюційна відстань між вірусами у кажанів і SARS-CoV-2 оцінюється в кілька десятиліть, що вказує на відсутню ланку». Схожі віруси були виявлені у різних тварин, що дозволяє припустити, що вони можуть бути його носіями, відзначається в доповіді.

Результати дослідження були очікуваними, але залишили багато питань без відповіді. У зв'язку з цим експерти пропонують продовжити вивчення проблеми у всіх напрямках, крім лабораторного витоку.

Як зазначає агентство, публікація цього звіту кілька разів відкладалася. ЗМІ отримало до нього доступ від одного з дипломатів, що працюють в Женеві, де розташована штаб-квартира ВООЗ. Як очікується, звіт буде офіційно представлений найближчим часом. В кінці минулого тижня Пітер Бен Ембарек, який очолював місію ВООЗ в Ухані, заявив, що документ знаходиться на останній стадії редагування та перекладу на різні мови.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»