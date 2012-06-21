У першій половині 2020 року COVID-19 в якості причини смертності зайняв третє місце в Швеції після серцево-судинних захворювань і раку.

Про це повідомила Національна рада охорони здоров'я і соціального забезпечення королівства.

«За вказаний період від серцево-судинних захворювань померло 14 000 осіб, від пухлин – 11 600 і від COVID-19 – трохи більше 5 500 осіб», –йдеться в повідомленні. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року коронавірус став причиною збільшення смертності серед жінок на 10%, серед чоловіків на 14%. Однак, як підкреслюють у відомстві, нова вірусна інфекція не збільшила смертність в Швеції до рекордних показників. Такий же рівень смертності був серед чоловіків у 2013 році, а серед жінок – 2017 році.

На тлі зростання кількості хворих коронавірусом в королівстві розгорнулася серйозна дискусія про необхідність носіння масок. Учасники – шведський державний епідеміолог Андерс Тегнел і секретар Шведської королівської академії наук, професор серцево-судинної медицини Йоран Хансон.

Тегнел виступає проти того, щоб шведи в обов'язковому порядку носили маски в публічних місцях. Він вважає, що наразі немає переконливих досліджень, які підтверджують ефективність носіння масок у питанні захисту населення від зараження коронавірусом. Тегнел також вважає, що правильно носити медичну маску занадто складно ненавченій людині. Їх часто носять неправильно – що, на думку епідеміолога, може збільшити поширення інфекції. Він переконаний, що захиститися від вірусу можна шляхом збереження соціальної дистанції, миттям рук і збереженням самоізоляції у разі хвороби.

Хансон, зі свого боку, вказує, що існує безліч достовірних досліджень, які свідчать про ефективність медичних масок для захисту органів дихання від інфекцій. «Зараз існує майже 70 досліджень, які показують, що медичні маски знижують поширення інфекції. У тому числі в одному з найстаріших і авторитетних журналів Nature. Зараз у нас є достатньо доказів того, що населенню слід використовувати медичні маски», – говорить професор. Він вважає, що маска – один з декількох інструментів захисту, які є у світу в умовах відсутності вакцин і противірусних препаратів.

Тим часом, Швеція зважаючи на зростання кількості хворих вводить з 24 листопада жорсткіші обмеження на колективні збори. Забороняється збиратися в групи більше 8 осіб. Передбачається, що карантин триватиме протягом місяця, але його можуть провжити і до, і після Різдва. Нагадаємо, що минулого тижня кожен п'ятий житель Стокгольма, який здав аналізи на COVID-19, дав позитивний результат на вірус.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»