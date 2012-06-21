Причина виникнення коронавірусної інфекції до кінця ще не вивчена, тому багато фахівців продовжують досліджувати це питання. Вчені з Кембриджського університету запропонували свою версію появи SARS-CoV-2.

Згідно їх дослідженню, пандемію могла спровокувати зміна клімату. Відзначається, що кліматичні зміни, включаючи підвищення температури і вмісту вуглекислого газу в атмосфері, зробили південний Китай відмінним місцем для проживання більшості видів кажанів, які є переносниками коронавірусів.

Це сталося через те, що глобальні викиди парникових газів за останнє сторіччя вплинули на ріст рослин і дерев, в результаті чого в південно-китайську провінцію Юньнань перебралося 40 нових видів кажанів, які могли стати переносниками близько 100 типів коронавірусу.

Щоб довести свою теорію, дослідники створили карту рослинності світу, якою вона була століття тому, а також використовували інформацію про потреби в рослинності різних видів кажанів. Порівняння з картою теперішнього часу дозволило їм побачити, як «видове багатство» кажанів змінилося по всьому світу за останнє сторіччя через зміни клімату.

Вчені також пояснили, що зміна клімату не тільки вплинула на поширення кажанів, але і призвела до нових взаємодій між тваринами і вірусами, що спровокувало появу більш шкідливих вірусів, пише Phys.org.

На півдні Китаю також мешкають ящірки, які теж могли бути проміжними господарями для SARS-CoV-2. Ймовірно, вірус перейшов від кажанів до цих тварин, які потім були продані на ринку в Ухані, де вперше стався спалах коронавірусної інфекції серед людей, який переріс у світову пандемію.

Орест ГОРНЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»