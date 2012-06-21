Труднощі, які відчувалися на Закарпатті з вакцинами проти кору, паротиту, краснухи (КПК) та від поліомієліту – позаду. Адже в область надійшла велика партія цих лікарських засобів, придбаних за державні кошти у рамках відповідних програм.
В край за Карпатами надійшли 72,5 тисяч доз бельгійської вакцини Пріорикс (КПК) та 18 тисяч – французької поліовакцини Імовакс. Ці імунобіологічні препарати, стверджують лікарі, є ефективними та безпечними, тривалий час використовуються як в Україні, так і в Європі . Але найголовнішим є те, що вакцини надаються державою безоплатно.
Дотепер кількість дітей у області, що отримали щеплення КПК, була критично низькою, адже серед дітей віком до 1 року щеплені кожен четвертий (3 613 осіб), від 2 років і старших – кожен третій (4210 ); дітей у віці 6 років вакциновано 19 % (3462), а понад 7 – щеплена лише кожна п’ята дитина (3620).
Від початку року в Закарпатській області зафіксовано 2081 випадків захворювання на кір, причому у чотирьох із п’яти випадків хворіли діти. Головний лікар Закарпатської обласної клінічної інфекційної лікарні Михайло Поляк переконаний, що після надходження в область вакцини щеплення можна буде активізувати, охопивши ним значну охопити кількість населення. Фахівець прогнозує, що завдяки цьому зменшиться кількість інфікованих, спалахи захворюваності можна буде звести до мінімуму. Зараз щотижня в області на кір захворюють 70-80 чоловік.
Це вже не перша партія вакцин проти цих небезпечних захворювань. У лютому цього року область отримала 9 тисяч доз КПК, придбаних за кошти держбюджету. Ще дві тисячі доз надійшли відповідно до перерозподілу з Дніпропетровської області. Але отримані раніше вакцини задовольняли потреби області лише на 14,4 відсотків, повідомила лікар-епідеміолог цієї ж лікарні Лариса Зарембо. Після надходження нинішньої партії імунобіологічних препаратів Закарпаття вакциною від кору забезпечено в повному обсязі.