Якнайшвидше створити антикорупційний суд, що має стати важливою віхою на шляху боротьби з корупцією і втілення реформ, закликає Україну голова Представництва Європейського Союзу в Україні Г’ю Мінгареллі. Таку позицію дипломат висловив під час роботи круглого столу «Європейський вибір України після Революції гідності: можливості та проблеми». Створення такого суду пов’язане з виконанням рекомендацій Венеціанської комісії.
«Вкрай важливо здійснити важливі реформи у галузі верховенства права та щодо боротьби з корупцією, тому що сьогодні економічне зростання України становить близько 2,5% на рік. І цього недостатньо для створення робочих місць, яких потребує українська молодь, — цитує УНІАН слова європосадовця. — Якщо хочемо створити робочі місця, важливо досягти показників економічного зростання на рівні близько 5—6%, і для цього ви маєте залучити іноземних інвесторів. Але іноземні інвестори прийдуть, коли відчують, що їхніх прав власності дотримуються. І для цього ви маєте досягти прогресу в боротьбі з корупцією та у верховенстві права».