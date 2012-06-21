Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»



Вчора до Харкова доставили 370 кисневих концентраторів, які невдовзі розподілять між районними та обласними лікарнями. Щоб встановити скільки одиниць обладнання і кому саме передати, в лікарнях наразі триває інвентаризація. За словами голови ХОДА Олексія Кучера половина концентраторів буде передана в область і стільки ж залишиться в Харкові для потреб лікувальних закладів міста.

Як пояснив керівник регіону, Харківська область отримала з державного бюджету 37 мільйонів гривень, які були сконцентровані в «ковідному фонді», що й дало змогу закупити обладнання. Це дозволяє забезпечити киснем понад 600 хворих на коронавірус пацієнтів. Після введення в експлуатацію всіх концентраторів понад 50% ліжок у лікарнях матимуть доступ до кисню.

Закуплене обладнання різниться своїм функціоналом, оскільки частина концентраторів розрахована на одного пацієнта, а ще 250 — на двох хворих. Хоча, за словами директора Харківської обласної дитячої інфекційної клінічної лікарні Дмитра Кухара, кисневі концентратори, які розраховані на одного пацієнта, можуть використовуватись з меншою потужністю і для забезпечення киснем двох хворих.

Директор дитячої інфекційки високо оцінив нове обладнання, здатне забезпечити пацієнта киснем, а також кисневої точки та пояснив, що вона дає можливість з повітря робити висококонцентрований потік газів, наповнений до 80% киснем. Як зазначив Дмитро Кухар, кисневі концентратори за необхідністю можна підключати також до ШВЛ-апаратів, які працюють на кисні низького тиску.