Космічний зонд Hope («Надія»), запущений Об'єднаними Арабськими Еміратами до Марса, прислав на Землю свій перший знімок Червоної планети. Про це повідомив Мухаммед бен Рашид, глава емірату Дубай і прем'єр-міністр ОАЕ.



«Фотографія Марса з висоти 25 тисяч кілометрів над поверхнею планети. Це перший знімок Марса, зроблений арабським космічним апаратом», – написав Мухаммед бен Рашид у соціальній мережі «Твіттер», прикріпивши фото.

Раніше ЗМІ повідомили про те, що автоматична дослідницька станція «Надія», запущена ОАЕ до Марса півроку тому, досягла мети і вийшла на орбіту четвертої планети Сонячної системи. Таким чином, Об'єднані Арабські Емірати стали п'ятою державою світу, що запустив марсіанську місію. Передбачається, що апарат «Надія» почне передавати більше даних на Землю восени цього року.



Основне завдання місії Hope – вивчення особливостей клімату Марса. Влада ОАЕ, крім того, вважає, що успішна реалізація проєкту з вивчення Червоної планети надихне молодих арабських вчених на нові амбітні космічні проєкти. В ОАЕ створили велику космічну програму, що охоплює найближчі кілька років – зокрема, в програмі передбачено відправку людей на Червону планету, а також створення постійного поселення на Марсі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»