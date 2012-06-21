Орбітальний телескоп «Хаббл» використовував камеру Wide Field Camera 3 для отримання знімка незвичайної планетарної туманності Abell 78, розташованої в напрямку сузір'я Лебедя. Як відзначили вчені, Abell 78 відноситься до планетарних туманностей незвичайного типу.



Об'єкт віддалений від нас приблизно на 5 тисяч світлових років і це планетарна туманність рідкісного типу. За словами астрономів, туманність Abell 78 є результатом так званого «народженого згори» світила.



Ядро світила вже не виробляє термоядерний синтез водню і гелію, однак процеси на поверхні зірки продовжують викидати речовини на великих швидкостях. Викид впливає на матеріал вже існуючої туманності, створюючи волокна і оболонку неправильної форму навколо центральної зірки. Все це можна розглянути на деталізованих знімках «Хаббла».

«Туманності нерідко привертають до себе увагу астрономів, так як є дуже красивими об'єктами. Але Abell 78 – дуже особлива туманність. Термоядерні процеси в ядрі зірки вже припинилися, але деякі зовнішні шари світила знайшли таку високу щільність, що в них триває горіння гелію і водню. Це дуже рідкісний фактор, який надає унікальність планетарній туманності Abell 78», – відзначають астрономи, додаючи, що зоряний вітер нагріває газ туманності до більш ніж одного мільйона градусів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»