Космічний телескоп Хаббл зробив зображення лінзоподібної галактики під назвою NGC 1947. Це не спіральна галактика, як наш Чумацький Шлях, або еліптична галактика, а щось середнє між цими двома типами космічних структур. На відміну від інших спіральних галактик, у неї немає спіральних «рукавів», що виходять з центру.

У той же час, за словами фахівців, ця галактика не завжди була такою. У минулому у неї таки були спіральні рукави. Про це свідчать пилові круги, які все ще оточують галактику. «Слабкі залишки спіральних рукавів галактики все ще можна розгледіти в оточуючих тонких нитках темного газу», – цитує видання Digitaltrend Європейське космічне агентство.

Ще одна відмінність між лінзоподібними галактиками, такими як NGC 1947, та іншими типами галактик – це швидкість зореутворення. Галактики, подібні до Чумацького Шляху, продовжують формувати нові зірки, зокрема, в їх спіральних рукавах, оскільки хмари пилу і газу злипаються разом і в кінцевому підсумку зв'язуються силами гравітації.

Однак в лінзоподібних галактиках зіркоутворення дуже мало. Ці галактики витратили велику частину своєї міжзоряної речовини, тому матеріалу для утворення безлічі нових зірок не вистачає. А це означає, що зірки в NGC 1947 старіють, а галактика з часом тьмянішає.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»