Перша обласна учнівська олімпіада «Знавці Біблії» завершилася на Рівненщині. До неї долучилася половина шкіл області та 18 тисяч школярів випробували свої знання Святого письма. 60 із них отримали нагороди. Їх, зокрема, вручив уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба. «Рівненщина – приклад усій Україні: вивчення Біблії може стати потужною моделлю навчання школярів, щоб наші діти зростали в повазі до батьків та Бога. І тут Рівненщина першою перейшла до діла. Тож уже наступного поширимо цю ініціативу на всю Україну», – відзначив він. Микола Кулеба обговорив із керівництвом області ряд питань: реформування соціальної служби та інтернатів. До речі, Рівненщина – краща в Україні й за сімейними формами виховання сиріт: 94 відсотки таких дітей уже ростуть та соціалізуються в сім’ях.