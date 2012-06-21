В кінці минулого року з’явилась можливість купити телефон Apple 12 моделі. Перші користувачі мобільних гаджетів вже діляться у соціальних мережах враженнями від новинки.

Головні особливості новинки



Виробник зробив все можливе, щоб смартфон відрізнявся від попередньої моделі. Це стосується не лише зовнішнього вигляду, але й електронної складової. Перше, що привертає увагу, — це:

♦ нове міцне захисне покриття Ceramic Shield (в 4 рази міцніше завдяки молекулам кераміки);



♦ захист від води (занурення на глибину до 6 метрів на півгодини);



♦ корпус з алюмінію (або хірургічної сталі для версії Про);



♦ екран без заокруглень.

Дисплей пристрою не має заокруглень по гранях. Це не лише дозволяє тримати пристрій більш міцно: при падінні ймовірність, що екран трісне, набагато нижча. Користувачі відзначають, що така конструкція дає менше сонячних зайчиків.

Нова система захисту FaceID стала ще більш надійною. Тепер вона створює тривимірне фото власника. «Фокуси» з недостатнім освітленням або фотографією власника більше не пройдуть.

Головне питання для кожного власника: коли з’являться пристрої зі схожими параметрами. Новинка отримала надпотужний процесор А14, і головний його конкурент помітно відстає в потужності та енергоефективності. Спеціалісти стверджують, що схожі за параметрами процесори з’являться не раніше кінця весни 2021 року.

Нова технологія зйомки

Смартфон обіцяє стати улюбленою моделлю відеоблогерів та просто любителів фото- й відеозйомки. На презентації 12 моделі були присутні відомі фотооператори, які демонстрували всі можливості камери. Особливо виділяється новий нічний режим. Матриця стала більш світлочутливою (на 27%).

За допомогою гаджету можна знімати відео в професійній якості в стандарті Dolby Vision. В мережі уже можна зустріти ролики, відзняті камерою 12 моделі, які не поступаються кадрам з професійних телекамер. Практично всі режими, які використовуються для основної камери, доступні і для «фронталки».