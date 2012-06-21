Третина антикорупційних проваджень НАБУ та САП застрягає в судових шухлядах. А тим часом корумповані чиновники й надалі обкрадають громадян. Лише 22% справ, скерованих НАБУ й САП до суду, закінчилися вироком. Тож незалежний антикорупційний суд забезпечить максимум справедливих рішень. Ухвалення законопроекту, який започаткує еру незалежного антикорупційного суду, має бути абсолютним пріоритетом цього тижня, вважає Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
Цього рішення очікують наші міжнародні партнери. Для бізнесу це рішення — першочерговий крок для прогресу в боротьбі з корупцією. На нього чекають громадяни, яким важливо не на словах, а на ділі побачити, що перед законом усі рівні, а справедливий вирок наздожене кожного корупціонера. На своїй сторінці у Фейсбуці глава уряду написав, що кожен чиновник, який дав собі право привласнити державні кошти, незалежно від посади, має усвідомлювати відповідальність та понести справедливе і жорстке покарання.