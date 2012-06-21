Реконструкцію Одеського морського вокзалу, яку здійснювали за дорученням уряду, нарешті завершено. «Це був непростий проект, складність якого полягала в тому, що він перший такий в Україні. Тому це був виклик для проектувальників, конструкторів і будівельників. Але попри проблеми, Одеська філія Адміністрації морських портів упоралася з поставленим урядом завданням: тепер маємо нові морські ворота», — заявив за підсумками візиту на об’єкт віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон.
Він зауважив, що були скептики, які закидали, що будівля Морського вокзалу перетворюється на типовий довгобуд. «Новий фасад Одеського морського вокзалу — це сучасна конструкція (до речі, у світі таких лише дві), яка під дією вітру створює ефект хвилі. Тематично, правда?» — резюмував віце-прем’єр.
Цього року в модернізацію української інфраструктури залучать 90 мільярдів гривень. Це будуть інвестиції в автодороги, залізницю, аеропорти і, звичайно, порти, розповів в Одесі під час відкриття Ukrainian ports forum-2018 Володимир Кістіон.
«Уряд усіляко підтримує проекти державно-приватного партнерства, які сприяють залученню інвестицій для модернізації українських портів. Уже зараз у портах одеського регіону на різній стадії реалізації перебувають шість інвестиційних проектів», — зазначив посадовець. Адже морські порти відіграють ключову роль у розвитку економіки, забезпечуючи до 45% експортно-імпортних операцій зовнішньої торгівлі.