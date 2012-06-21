Секретар РНБОУ Олексій Данілов закликав ЦВК вжити невідкладних заходів щодо встановлення підсумків голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року і негайного їх оприлюднення на офіційному вебсайті комісії.

У листі на ім’я очільника ЦВК йдеться, що фіксують зростання соціальної напруженості та, як наслідок, виникнення ризиків нацбезпеці в ситуації, пов’язаній з недостатнім інформуванням суспільства про офіційні підсумки виборів.

Наголошено, що граничною датою їх встановлення визначено 6 листопада 2020 року включно, але досі у певній частині територіальних округів підсумків голосування не встановлено.

Олексій Данілов нагадав про норми законодавства в частині встановлення ЦВК результатів місцевих виборів у разі невиконання деякими ТВК вимог Виборчого кодексу щодо встановлення їх результатів.