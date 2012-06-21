23 травня на електронних біржових торгах Української енергетичної біржі, ПАТ «Укртатнафта» вперше реалізувало бензин виробництва Кременчуцького НПЗ.
Результатом торгів стала реалізація всіх виставлених 10,02 тис. тонн палива. Так 5,01 тис. тонн 95-го бензину реалізовані за середньозваженою ціною 34 704,34 грн./т., а бензин А-92 в обсязі 5,01 тис. тонн продано за ціною 33 705,93 грн./т. Термін відвантаження з 25.05.2018 р по 03.06.2018 р, автомобільним і залізничним транспортом на умовах FCA м. Кременчук.
«Ми задоволені, що найбільший в Україні нафтопереробний завод почав виставляти свій бензин і успішно реалізував його на нашій біржі. Раніше Кременчуцький НПЗ на наших торгах вже реалізовував бітум, в тому числі і вчора. Але реалізація всіх виставлених 10 тис. тонн бензинів в черговий раз показала ефективність реалізації ресурсу саме на біржових торгах», — прокоментував «УК» генеральний директор ТБ «Українська енергетична біржа» Олександр Коваленко.