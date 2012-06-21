У селі Дібрівка Миргородського району Полтавської області відбулися кінноспортивні змагання, присвячені 130-річчю заснованого ще князем Дмитром Костянтиновичем Романовим місцевого кінного заводу, що нині є філією ДП «Конярство України». Такі змагання в Дібрівці проводять з півстоліття, і завжди вони викликають жвавий інтерес.
Цьогорічні показові виступи неповторні присутністю на святі кінного театру «Українські козаки» Олега Юрчишина. Цей театральний колектив найбільший у Європі, його каскадери й каскадерки працювали на зйомках історичних кінофільмів «Вогнем і мечем», «Козацька рада» та інших. Кінні артисти дуже затребувані, їхні виступи здебільшого за межам України розписані на кілька місяців уперед. Однак вони приїхали в Дібрівку. Каскадерськими трюками заповнювали перерви між заїздами, яких було п’ять.
Величезну насолоду присутні отримали й від споглядання коней —– породистих орловських рисаків (завод на них спеціалізується). Театралізований парад відкрив абсолютний чемпіон-рекордист України, тричі вінчаний призовий жеребець Градизьк. Це найкращий на заводі жеребець-плідник, володар 14 традиційних призів. Він виступав на іподромах Одеси, Києва, Праги, Берліна. Жеребця урочисто провели працівники заводу Лідія та Микола Дубровські.
Захоплення й повагу викликали коні-ваговози. Один із них, 14-річний жеребець Дакар, може перевозити вантажі вагою до 3 тонн. Демонстрували на святі й високоудійних кобилиць, які дояться майже як корови. З їхнього молока на заводі виробляють цілющий кумис.
Океан позитивних емоцій і шквал аплодисментів викликали показові виступи юних вихованок кінноспортивної школи Дібрівського кінного заводу, які на конях станцювали вальс. Прекрасні костюми, граційні постави, чудова сонячна погода урізноманітнили незабутні враження.