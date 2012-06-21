У селі Дібрівка Миргородського району Полтавської області відбулися кінноспортивні змагання, присвячені 130-річчю заснованого ще князем Дмитром Костянтиновичем Романовим місцевого кінного заводу, що нині є філією ДП «Конярство України». Такі змагання в Дібрівці проводять з півстоліття, і завжди вони викликають жвавий інтерес.

Цьогорічні показові виступи неповторні присутністю на святі кінного театру «Українські козаки» Олега Юрчишина. Цей театральний колектив найбільший у Європі, його каскадери й каскадерки працювали на зйомках історичних кінофільмів «Вогнем і мечем», «Козацька рада» та інших. Кінні артисти дуже затребувані, їхні виступи здебільшого за межам України розписані на кілька місяців уперед. Однак вони приїхали в Дібрівку. Каскадерськими трюками заповнювали перерви між заїздами, яких було п’ять.

Величезну насолоду присутні отримали й від споглядання коней —– породистих орловських рисаків (завод на них спеціалізується). Театралізований парад відкрив абсолютний чемпіон-рекордист України, тричі вінчаний призовий жеребець Градизьк. Це найкращий на заводі жеребець-плідник, володар 14 традиційних призів. Він виступав на іподромах Одеси, Києва, Праги, Берліна. Жеребця урочисто провели працівники заводу Лідія та Микола Дубровські.

Захоплення й повагу викликали коні-ваговози. Один із них, 14-річний жеребець Дакар, може перевозити вантажі вагою до 3 тонн. Демонстрували на святі й високоудійних кобилиць, які дояться майже як корови. З їхнього молока на заводі виробляють цілющий кумис.

Океан позитивних емоцій і шквал аплодисментів викликали показові виступи юних вихованок кінноспортивної школи Дібрівського кінного заводу, які на конях станцювали вальс. Прекрасні костюми, граційні постави, чудова сонячна погода урізноманітнили незабутні враження.

Виступають актори кінного театру «Українські козаки» Олега Юрчишина. Фото автора