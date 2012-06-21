Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На сумському стадіоні «Ювілейний» відбувся фінальний матч з футболу на Кубок легендарного земляка Заслуженого тренера України Михайла Фоменка «FOMENKO CUP 2019».
У вирішальному поєдинку помірялися силами ФК «LS GROUP» та збірна команд Сумської області U21.
Спортивні сили виявилися нерівними, про що засвідчив результат – 5:2 на користь ФК.
Кубок та медалі футболістам особисто вручив Михайло Фоменко. Кращими гравцями матчу названі Богдан Суходуб (LS GROUP) та Дмитро Тарабара (збірна Сумщини).
Змагання на Кубок Михайла Фоменка вперше відбулися минулого року.