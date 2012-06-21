У Тернополі впродовж двох днів тривало кулінарне свято «Коропфест», яке було насичене конкурсами, майстер-класами кухарів, музичними виступами. Найголовніший захід — змагання за кубок Західної України серед кулінарів. Звання найкращого виборювали майже 60 кухарів і су-шефів із Києва, Львова, Одеси, Чернівців, Дніпра, інших міст країни. Організували п’ять номінацій — найкраще приготування й подавання салату, холодної та гарячої закусок, супу й основної страви. На п’ятьох переможців цього турніру чекав фінальний конкурс «Чорна скринька». У чорний контейнер поклали певний набір продуктів, з якого й треба було приготувати страву. У підсумку кубок дістався львів’янину Михайлові Залевському. Як першу страву він варив бельгійський суп з індика та спаржі з яйцем пашот. Основну ж страву зробив із ніжного філе телятини з двома видами пюре — з горошку та цвітної капусти і соусом. Володар кулінарного кубка Західної України тепер безкоштовно навчатиметься в академії шеф-кухарів у столиці. Він також позмагається в Одесі у розіграші цьогорічного суперкубка України з кулінарії.
ЧИЯ СТРАВА СМАЧНІША?