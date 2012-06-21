Під час онлайн-конференції 31 травня перший заступник міністра аграрної політики Максим Мартинюк, відповідаючи на питання журналістів щодо рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) стосовно права на продаж землі в Україні, зауважив наступне:
– Рішення ЄСПЛ має не стільки практичний вплив на законодавство України, скільки стане важливим аргументом в усіх дискусіях щодо ринку землі. Нагадаю, що можлива модель функціонування ринку землі розроблена Мінагрополітики і спрямована на створення умов для того, щоб землю купували дрібні фермери. Деталі концепту були неодноразово озвучені раніше, відповідний законопроект буде внесено в парламент тоді, коли ми будемо впевнені, що і ВРУ, і суспільство готові прийняти відповідне рішення. Провал цього законопроекту завдасть шкоди на довгий період в питанні зняття мораторію, і як наслідок – аграрній галузі. Тому права на помилку немає.
Все залежить від тієї моделі, яка буде закладена у законопроект про обіг земель. Уряд вважає,що ситуація, коли великі компанії, у тому числі і іноземні компанії, зможуть купувати землю, є неприпустимою. І всі запропоновані нами обмеження, такі як, покупець – громадянин України, максимальний обсяг в одні руки – 200 га, спрямовані на створення умов, щоб дрібні фермери могли купити землю і стати повноцінним середнім класом. Щоправда, їм необхідно забезпечити доступ до дешевих кредитів і підготувати законопроект щодо створення державної кредитної агенції. Відповідна робота проводиться Урядом зі Світовим банком і Європейським банком реконструкції і розвитку.