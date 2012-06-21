Нині найпопулярнішим транспортом для комфортної і безпечної подорожі Україною традиційно залишаються потяги. Адже за короткий час можна дістатися у будь-який куточок нашої держави. Та й вартість залізничних квитків стабільна, невисока і доступна для всіх.
Попит на подорожі залізничним транспортом найчастіше виникає влітку. І це закономірно. Адже розпочинається сезон масових літніх відпусток, і тоді попит переважає пропозиції. Але щоб завжди мати змогу поїхати вчасно і в потрібному напрямку, не хвилюватися, що не вдалося придбати квиток, потрібно знати маленькі секрети, купуючи квитки на потяг.
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Купуємо квитки в Україні: як заощадити час і гроші?
Літній сезон тішить українців багатьма можливостями для відпочинку: довгоочікувана відпустка, святкові та неробочі вихідні до Дня Конституції, Дня Незалежності, сімейні та родинні свята. А щоб урізноманітнити будні, відволіктися від нудного робочого графіка і міської метушні, люди планують поїздки та вирушають на відпочинок на південь, до моря, і в Західну Україну.
Придбати залізничні квитки у цей час буває складно, оскільки всі популярні напрямки викуповують заздалегідь. Але щоб упевнено почуватися, не зірвати заплановану подорож і відпустку, варто заздалегідь придбати проїзні документи у будь-який зручний для вас спосіб:
♦ Квиток на потяг у касі залізничного вокзалу.
Традиційний і найпростіший для багатьох пасажирів спосіб. Потрібно приїхати на вокзал, і, дочекавшись черги в касі, повідомити касира про напрямок руху потяга, дату поїздки та оплатити вартість квитка. Серед недоліків такої послуги: витрачений на придбання квитка час (поїздка до вокзалу і назад), гроші витрачені на проїзд, черга в касі.
♦ Купівля квитка онлайн.
Максимально зручна і проста процедура реєстрації, бронювання і купівля квитків, що не потребує особливих витрат часу. Досить вказати напрямок поїздки, що цікавить вас, обрати категорію вагона, місця і сплатити замовлення. Це можна зробити з персонального ком’ютера чи з будь-якого гаджета – планшета чи смартфона. Придбаний квиток можна не роздруковувати. Його ідентичність провідник просканує з вашого гаджета.
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