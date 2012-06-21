Керівник туристичної галузі в іранській провінції Дамгана Мехді Джамаль повідомив, що в ЮНЕСКО планують зареєструвати один із найстаріших доісторичних пам'ятників на іранському плато. Він розташований на півночі країни.

Йдеться про Гіссар-Тепе. Він є одним із п'яти знайдених в світі курганів епохи енеоліту і бронзового століття (4-те – початок 2-го тисячоліття до н. е.).

Вік кургану становить майже 7000 років. Він пережив три основні періоди від пізнього неоліту до кінця бронзового століття. Вперше пагорб був виявлений в 1880 році. Однак перші розкопки розпочалися тільки в 1925 і 1931-1932 роках, коли будівництво трансіранської залізниці проходило через головний курган. Потім розкопки були ненадовго відновлені в 1976 році. Мехді Джамаль розповів, що вони запланували проєкт реставрації та озеленення Гіссар-Тепе. Це робиться для того, щоб підготувати його до можливого внесення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, повідомляє Tehran Times.

Найдавніший шар Гіссар-Тепе відноситься до 3800 року до н. е. Другий датується приблизно 3600 роком до н. е. і відзначається появою полірованої сірої кераміки і перших предметів із бронзи. Археологи також виявили при розкопках довгі пляшки. Третій шар відносять до 2800 році до н. е. Вчені знайшли металеві вироби, що відносяться до цього часу. Серед знахідок є кам'яні наконечники стріл і рештки обвуглених жертв полонених. Потім місце було закинуто на п'ять або шість століть. Тільки після 1350 року до н. е. люди повернулися і оселилися на невеликих курганах по сусідству з Гіссар-Тепе.

Курган займає площу в 200 х 300 метрів, у минулому, можливо, він охоплював близько 600 метрів. Тут було знайдено майже 16 000 стародавніх поховань. Як правило, тіла були поховані на боці в зігнутому положенні в простих ямах. Дуже рідко зустрічаються цегельні могили, що датуються вже більш пізнім періодом.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»