Його стараннями врятовано Асканію-Нову, Хомутівський степ, створено Канівський та Конча-Заспівський заповідники. Останньому надали статусу наприкінці 1921 року як важливому для всього Середнього Дніпра місцю нересту риби. Але нині ці території вже майже забудовані дачами так званої еліти.
Науковця-практика, який спеціалізувався на методах боротьби з бур’янами, і патріота, що розробив українську ботанічну наукову термінологію й зібрав тисячі народних назв рослин, репресували у травні 1933 року за «обстоювання куркульсько-націоналістичних теорій у рослинництві». Навіть на Соловках, куди його запроторили на п’ять років, він знаходив час для вивченням місцевої флори. Улітку 1937 року Янату доправили на Колиму, де замість довгоочікуваного звільнення його повідомили про позасудове подовження терміну ув’язнення ще на п’ять років, з яких ботанік прожив лише кілька місяців.