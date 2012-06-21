З нагоди 207-ї річниці з дня народження видатного українського поета й художника, культурного генія нашого народу Тараса Шевченка Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою вшанував пам’ять Великого Кобзаря. Глава держави та перша леді поклали квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку в Києві, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

«Творчість та життєва позиція Тараса Шевченка завжди єднали українців навколо боротьби за цінності свободи й справедливості. Його Заповіт пройшов крізь століття і продовжує залишатися актуальним у наші дні», — сказав Володимир Зеленський біля монумента.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у фейсбуці так відгукнувся про день народження Кобзаря: «Слово може бути сильнішим за зброю. Тарас Шевченко довів це своїм життєвим прикладом. Незламність духу й невпинна боротьба за свободу, які сповнюють рядки його творів, знайшли визнання у всьому світі. Сьогодні Тарасу Григоровичу виповнилося б 207 років».