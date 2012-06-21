Серед заходів до Дня захисника України, запланованих у Краматорську на Донеччині, один незвичний, але дуже симпатичний: відбудеться толока, під час якої планують висадити на газоні біля тутешнього центру ветеранів АТО тисячу кущів троянд і фіалок. Запропонувала озеленити цю територію місцева підприємиця Віра Шелест. Вирішивши надати 200 кущів рослин із власного подвір’я, вона запросила до акції друзів і знайомих, які займаються квітникарством.
Відгуки не забарилися, й до акції поступово долучаються люди з інших міст Донеччини та різних куточків України. Приміром, представники громадської організації «Українська спілка ірису», що в Києві, передадуть для клумби біля центру ветеранів АТО у Краматорську іриси та півонії. А місцеві підприємці пообіцяли організувати підвезення й харчування учасників квіткової толоки.
А тим часом на меморіальному комплексі на горі Карачун у сусідньому Слов’янську врочистості до Дня захисника України вже розпочалися. Під час одного з таких заходів тут відкрили патріотичну композицію «Єдність — сила України», створену з 15-тонного каменя, спеціально привезеного з Карпат — з Верховинського району Івано-Франківської області.
На території меморіального комплексу посадили голландські троянди, які передали підприємці з Вінниці, й голландські тюльпани із Чернівців. А школярі з Івано-Франківщини доправили на Донбас для впорядкування пам’ятників загиблим захисникам України понад 500 штучних соняшників, що стали одним із символів жорстоких боїв улітку та восени 2014 року.