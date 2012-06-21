Викопна рослина дозволила вченим зі США уточнити терміни поділу Гондвани. Знайдена у бурштині віком 99 мільйонів років квітка, очевидно, виросла ще до того, як від Гондвани відокремилася частина з сучасної М'янмою, вважають фахівці.

Новий вид рослин описали палеонтологи Університету штату Орегон за допомогою знайденого в бірманському бурштині квітки віком понад 99 мільйонів років. Знахідка не тільки розширила знання про стародавню ботаніку, але і дозволила припустити, коли частина Гондвани, на якій знаходилася сучасна Мьянма, відокремилася від суперконтиненту. Подробиці вчені виклали у статті в журналі Botanical Research Institute of Texas.

Дослідники назвали квітку Valviloculus pleristaminis. Valva перекладається з латині як частина дверей, loculus – перегородка, pleristaminis вказує на безліч тичинок. Рослина відноситься до класу лавроквітів, вона близька до сімейства монімієвих і атероспермових.

«Хоч це і не традиційно різдвяна квітка (у деяких країнах квіти використовуються в якості різдвяних прикрас), вона все одно дуже гарна, особливо якщо врахувати, що квітка росла в лісі, що існував майже 100 мільйонів років тому», – говорить професор Джордж Пойнар, провідний автор дослідження.

У Valviloculus pleristaminis яйцеподібна квіткова чашка (частина квітки, з якої ростуть тичинки), зовнішня частина утворена шістьма структурами, в яких чашолистки і пелюстки невиразні (наприклад, як у лілій). У квітки двокамерні пильовики (головки з пилком) з пилковими мішками, які випускають пилок через бічні відкидні «клапани».

«Це чоловіча квітка, крихітна, майже 2 мм в ширину, але у рослини майже 50 тичинок, розташованих як спіраль, з пильовиками, спрямованими до неба, – пояснює Пойнар. –Тичинка складається з пильовика і філамента (стеблинки, що з'єднує пильовик з квіткою). Незважаючи на те, що він такий маленький, деталізація вражає уяву. Наш зразок, ймовірно, був частиною суцвіття рослини, яке містила багато схожих кольорів, частина з яких, можливо, були жіночими».

Квітка потрапив в бурштин, коли суперконтинент Гондвана не розколовся, а потім подорожувала на 6450 кілометрів на континентальній плиті через океан, від Австралії до Південно-Східної Азії, впевнені вчені.

Геологи сперечаються, коли Західно-Бірманський блок, на якому знаходиться сучасна Мьянма, відколовся від Гондвани. Хтось вважає, що це сталося 200 мільйонів років тому, хтось –що більше 500. Однак знахідка пропонує нове трактування.

«Оскільки покритонасінні з'явилися і стали різноманітними тільки близько 100 мільйонів років тому, Західно-Бірманський блок не міг відокремитися від Гондвани до цього часу, що набагато пізніше дат, запропонованих геологами», – стверджує Пойнар.

Бірманський бурштин щорічно стає джерелом безлічі цікавих і незвичайних знахідок. Так, раніше міжнародна група дослідників на чолі з фахівцями з Китайської академії наук виявила в ньому найдавніших сперматозоїд віком 100 мільйонів років.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядовго кур’єра»