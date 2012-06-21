До 1 вересня всі українські школи безкоштовно отримають основні набори LEGO «6 цеглинок», за якими зможуть навчатися першокласники. Доставку наборів здійснять у чотири етапи.
«The LEGO Foundation погодилася безплатно забезпечити всі перші класи комунальних і державних шкіл України двома типами наборів. Ідеться про набори «6 цеглинок», які будуть у кожного першокласника, і LEGO Play Box, які надаватимуть додатково на кожен клас», — зазначила на прес-конференції міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
У межах першого етапу доставки у червні українські школи отримають усі набори «6 цеглинок», а набори LEGO Play Box надійдуть до центральних регіонів, повідомляє прес-служба МОН.
«Решта їх надходитиме в межах наступних етапів доставки. Це пов’язано з масштабом допомоги. Набори «6 цеглинок» для всієї країни — це майже п’ять великих вантажівок (траків) з LEGO. Повний набір LEGO Play Box — це приблизно 45 повноцінних вантажівок», — уточнила міністр.