Львівщина — серед вітчизняних лідерів з розвитку легкої промисловості. В області налічують понад 200 підприємств. Експортний потенціал цієї галузі становить третину — торік 700 мільйонів доларів США — всіх валютних доходів краю. Тому не випадково саме у Львові відбувся представницький галузевий форум «Укрлегпром: промисловий діалог з урядом».
Чи не головною тезою-завданням заходу було, як українська легка промисловість може завоювати внутрішній ринок і бути конкурентоспроможною на зовнішньому попри те, що нашу країну заполониив секонд-хенд. Нині вітчизняному товаровиробникові допікають кадрові клопоти, не задовольняє рівень зарплат (середня — понад 5 тисяч гривень, а в сусідній Польщі — 500 євро), проблеми митної політики, брак сировини, інше.
На думку голови облдержадміністрації Олега Синютки, який виступив на форумі, треба рухатися шляхом збільшення кількості фахівців, щоб ліквідувати кадровий голод у галузі, а також легалізації та підвищення заробітної плати.
Цього року в області кардинально змінили регіональне замовлення й майже на 40 відсотків переформатували структуру виробничих професій, яких навчатимуться здобувачі професійно-технічної освіти. І тут важливо на практиці продемонструвати приватно-державне партнерство. Необхідні й відповідні можливості для проходження практики та обладнання. Очільник області звернув увагу й на такі важливі чинники, як експортно-митні операції, фіскальна політика держави та внутрішній ринок. Він переконаний, що нині дуже важливо заповнити український ринок вітчизняною продукцією та нашими торговими марками й брендами.
Обговорили серед іншого питання інновацій у виробництві панчішно-шкарпеткової продукції, поділилися досвідом і зупинилися на реаліях роботи з європейськими партнерами.
Львівські майстри, найкращі профтехучилища демонстрували гостям форуму власні дизайнерські напрацювання та фантазії за етномотивами, у стилі відомих європейських художників, робочий одяг тощо.