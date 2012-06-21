Перший президент Леонід Кравчук озвучив кілька порад чинному главі держави – зокрема, щодо прийняття важливих рішень та ставлення до свого оточення.

Про це Кравчук сказав в ефірі програми «Право на владу» на каналі «1+1», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Що можна порекомендувати, на мій погляд, Зеленському? Найперше – коли приймаються будь-які рішення, потрібно зважувати всі моменти і слухати всіх. Це зовсім не означає, що можна врахувати (думки – ред.) всіх, але слухати і приймати рішення на основі глибокого аналізу і не поспішати з оцінками», – сказав Кравчук.

Друга порада, яку він дав чинному главі держави, – робити все, аби кожен, хто не просто припускається помилок, а діє проти України, був обов’язково покараний. За словами Кравчука, навіть якщо немає доказів, що людина «зробила великий проступок», але в суспільстві вже склалася певна оцінка стосовно неї, її потрібно «обережно... від себе якось дистанціювати, тому що народу важко довести, що ця людина криштальна, коли про неї вже пишуть і кажуть, що написали томи».

«Наступне і, можливо, останнє – позбавляти влади тих, хто живе в Україні, хто користується українськими законами, українськими багатствами, але проводить неукраїнську політику», – зазначив перший президент.

Він також заявив, що щиро вітає рішучі дії Зеленського спільно з РНБО, які стосуються запобігання ворожій пропаганді та ворожим діям проти України.

«Я хочу, щоб це стало не тенденцією, а постійною роботою, поки ми не скажемо, що Україна, українська демократія, набула рис, які вже змінити неможливо», – резюмував Кравчук.