Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

Сьогодні в Миколаївському зоопарку урочисто заклали капсулу з нагоди початку будівництва нового сучасного комплексу літніх вольєрів для великих кішок. У такий спосіб буде розширена територія комплексу «Острів звірів», який знаходиться в самому центрі закладу та відкрився ще у 1978-му році разом із відкриттям самого зоопарку.

Як розповів директор комунального закладу Володимир Топчий, «тоді літні вольєри комплексу були збудовані частково лише з одного боку, а з іншого будівництво було призупинено ще на початковому етапі. Таким чином деякі великі кішки, що мешкають у Миколаївському зоопарку, наразі мають лише закритий зимовий вольєр в приміщенні, без можливості виходу на свіже повітря».

Натомість чи не щороку керівництво зоопарку зверталося до міської влади з проханням про будівництво літніх вольєрів. Та й самі вели активну роботу в цьому напрямку. Так, у 2017-му році була замовлена проєктна документація на будівництво літніх вольєрів для хижаків в одній з організацій, на що були витрачені власні кошти зоопарку.

Наразі Миколаївська міська рада ухвалила рішення про виділення коштів на розширення «Острова звірів» та його добудову. Загальна вартість будівництва складатиме майже 21 мільйон гривень. Згідно з технічним завданням, слід буде побудувати вольєри максимально наближені до природного середовища, які розраховані на шість тварин. Окрім цього підрядник має побудувати басейн, встановити водопровід і каналізацію, зовнішнє огородження літніх вольєрів, зробити фундаменти під внутрішні огородження літніх вольєрів, монолітні залізобетонні опори, металоконструкції огородження вольєра, кормові блоки. Тож «Острів звірів» розширить території, а леви та тигри справлять новосілля в нових сучасних вольєрах.